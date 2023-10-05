Суд Волгоградской области отправил в колонию трех экстремистов, готовивших захват власти

Им назначили наказание в виде трех лет колонии

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области назначил по три года колонии общего режима троим жителям региона, обвиняемым в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Судом один член экстремистского сообщества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1, ч. 1 ст. 280 УК России, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима <…>; два члена экстремистского сообщества признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК России, им (каждому) назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантам дела также запретили руководить и участвовать в общественных объединениях на пять и четыре года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали жителей региона, причастных к созданию экстремистского сообщества. На своих собраниях они обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с применением в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей. В отношении задержанных возбуждены дела по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества").