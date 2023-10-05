Экс-начальника пункта полиции в Рязанской области осудили за раскрытие гостайны

Суд приговорил его к одному году лишения свободы

ТАСС, 5 октября. Рязанский областной суд приговорил бывшего начальника пункта полиции в одном из муниципальных районов к одному году лишения свободы с испытательным сроком один год за раскрытие гостайны. Кроме этого, ему запрещено занимать должности с допуском к гостайне, сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

"Виновный приговорен к одному году лишения свободы с испытательным сроком один год, с лишением права осуществлять деятельность, связанную с допуском к государственной тайне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что мужчина освободил должность начальника пункта полиции одного из муниципальных районов Рязанской области на стадии доследственной проверки и возбуждения уголовного дела. Рязанский областной суд рассматривал его дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

Сотрудники регионального управления ФСБ выяснили, что мужчина сообщил знакомым - сотрудникам коммерческой организации, что в компании пройдут оперативно-разыскные и проверочные мероприятия. Информацию он узнал благодаря служебной деятельности.