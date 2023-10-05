В Артеме более 5 тыс. человек остались без света из-за аварии

Прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Авария на линии электропередачи оставила без энергоснабжения более 5 тыс. человек в городе Артеме в Приморском крае, сообщила прокуратура края в Telegram-канале.

"В 17:10 (10:10 мск) 5 октября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение подачи электроэнергии. Коммунальная услуга не предоставляется более 5 тыс. жителей. Без электроэнергии находятся 34 многоквартирных дома, 352 частных домовладения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сетевая организация начала аварийно-восстановительные работы. Прокуратура Артема организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, она даст оценку исполнению требований закона при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.