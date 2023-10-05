Бросившего гранату в жилой дом в Северодонецке военнослужащего ВСУ осудили на 15 лет

В результате взрыва пострадало жилье и имущество местного жителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам военнослужащего 111-й бригады территориальной обороны ВСУ Александра Митина, бросившего гранату в многоквартирный жилой дом в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 19 мая 2022 года Митин на боевой позиции на крыше одного из зданий по улице Маяковского Северодонецка с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры и уничтожения имущества мирных граждан бросил гранату РГД-5 в сторону расположенного напротив многоквартирного жилого дома", - сообщили в ГВП. В результате взрыва пострадало жилье и имущество одного из горожан.

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил Митину 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.