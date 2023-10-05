5 октября, 09:08

В Южной Осетии задержали подозреваемого в убийстве мужчину в центре Цхинвала

Возбуждено уголовное дело

ЦХИНВАЛ, 5 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе в центре Цхинвала, в результате которого погиб молодой мужчина, сдался правоохранительным органам, сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии.

"В Южной Осетии задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Цхинвала. Подозреваемый в совершении преступления добровольно пришел в криминальную милицию и сдался. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, преступление произошло в Цхинвале в среду на улице Советской. Между убитым и подозреваемым произошла перестрелка, в результате 29-летний житель Цхинвала Сергей Цаголов скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. Подозреваемый скрылся с места преступления. В республике был объявлен план "Перехват". 

Теги:
Южная Осетия
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