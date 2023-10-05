ВСУ снова обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждены восемь частных домовладений

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Восемь частных домовладений, автомобиль и автобус повреждены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Шебекинский Белгородской области.

В Шебекине снаряд попал в неработающую пекарню, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Шебекинский повреждено восемь частных домовладений, автомобиль и автобус. В Шебекине часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов посекло два административных здания и один коммерческий павильон", - написал глава региона.

По предварительным данным, никто не пострадал. "Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовый обход территорий", - добавил Гладков.