5 октября, 09:44,
обновлено 5 октября, 09:53
Военная операция на Украине

ВСУ снова обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области

Дмитрий Бойков/ ТАСС
© Дмитрий Бойков/ ТАСС

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждены восемь частных домовладений

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Восемь частных домовладений, автомобиль и автобус повреждены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Шебекинский Белгородской области.

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В Шебекине снаряд попал в неработающую пекарню, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Шебекинский повреждено восемь частных домовладений, автомобиль и автобус. В Шебекине часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов посекло два административных здания и один коммерческий павильон", - написал глава региона.

По предварительным данным, никто не пострадал. "Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовый обход территорий", - добавил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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