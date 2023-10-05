В Тюменской области обнаружили тело мужчины в багажнике автомобиля

По подозрению в убийстве задержан родственник убитого

ТЮМЕНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого было обнаружено в багажнике автомобиля в поселке Московский Тюменской области. Сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в Московском (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по подозрению в убийстве задержан родственник убитого. По предварительным данным, преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в рамках расследования уголовного дела будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.