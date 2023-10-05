Жителю Нижегородской области вынесли приговор за убийства 24-летней давности

Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима

ТАСС, 5 октября. Жителя Нижегородской области приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек, совершенное 24 года назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, в августе 1999 года житель Семеновского района Нижегородской области 1976 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пришел в частный лесопильный цех в деревне Беласовка. Он ударил ножом хозяина цеха, а затем напал на его брата и также ударил его ножом. Кроме того, мужчина проследовал в дом потерпевших, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, который находился в гостях у хозяев. Оба брата 1959 и 1965 годов рождения, а также их сосед 1965 года рождения скончались в тот же день от полученных ранений.

Как пояснили в прокуратуре Нижегородской области, после совершенного преступления мужчина, несмотря на наличие семьи и новорожденного сына, скрылся. Он был задержан более чем через 23 года в Ханты-Мансийском автономном округе с паспортом, оформленным на другое лицо. По данным ведомства, в ходе суда мужчина настаивал на версии о необходимой обороне, о том, что умысла на убийство у него не было. "По результатам слушания суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - добавили в прокуратуре.