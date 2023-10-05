В Смоленской области по делу о смерти подростка задержали трех несовершеннолетних

Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу

ТАСС, 5 октября. Троих несовершеннолетних задержали в Смоленской области по делу о смерти подростка после произошедшего конфликта со сверстниками, им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти подростка в медицинском учреждении после произошедшего конфликта со сверстниками <…> Задержаны трое несовершеннолетних, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору), следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, 7 марта 2023 года трое подростков около кладбища в деревне Михновка Смоленского района избили несовершеннолетнего. Мальчика госпитализировали в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, он умер. В ходе расследования получены доказательства причастности группы подростков к совершению тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.