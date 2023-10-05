5 октября, 10:56

В Петербурге в ДТП со служебной машиной пострадали четыре человека

Трое из них оказались полицейскими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое полицейских, пострадали при столкновении служебной машины с легковым автомобилем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"5 октября в 08:14 мск на пересечении Магазейной и Школьной улиц в городе Пушкине произошло столкновение служебного автомобиля Hyundai Solaris с автомобилем Mercedes под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП трое сотрудников, находившихся в служебном автомобиле, и женщина-водитель Mercedes доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. По факту аварии полиция проводит проверку. 

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