Жителю Кубани назначили принудительные работы за вырубку деревьев

Он также компенсирует ущерб в размере порядка 65 млн рублей

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Курганинский районный суд признал виновным в незаконной вырубке более 200 деревьев Карена Сейраняна, задержанного сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, ему назначены два года принудительных работ, также суд обязал его компенсировать причиненный ущерб в размере порядка 65 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Курганинским районным судом вынесен приговор Карену Сейраняну, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ущерб от преступных действий Сейраняна составил 64 753 579 рублей. Судом ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Он также обязан возместить материальный ущерб, причиненный преступлением. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Мужчина в конце 2020 года, не имея необходимых разрешений, незаконно вырубил 79 деревьев породы "Гледичия" и 159 деревьев породы "Ясень". Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.