На юге Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждения ранее действовали в нескольких областях страны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в 13:16 (время совпадает с мск) в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сигналы тревоги также прозвучали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Предупреждение было снято в этих регионах в 13:37. Тревога также была отменена в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В 13:42 сигналы тревоги прозвучали в Николаевской области на юге Украины.

В ночь на четверг взрывы произошли в городе Кропивницком (ранее - Кировоград), а также в Миргороде Полтавской области. Позже поступила информация о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области.

В новость были внесены изменения (14:00 мск) - добавлена новая информация.