В Омской области возбудили дело о мошенничестве при транспортировке мусора

Они подозреваются в завышении по предварительному сговору стоимости перевозки мусора, что повлекло значительный рост тарифа для населения

ОМСК, 5 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничество в отношении должностных лиц региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области, регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Магнит" и перевозчика мусора компании "ЭКОС", сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. Они подозреваются в завышении по предварительному сговору стоимости перевозки мусора, что повлекло значительный рост тарифа для населения.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. В результате 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников региональной энергетической комиссии Омской области, ООО "Магнит" и ЗАО "ЭКОС", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Уголовное дело возбуждено в результате доследственной проверки, проведенной по материалам, представленным прокуратурой Омской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2018 года по декабрь 2022-го ряд должностных лиц РЭК и этих двух компаний, действуя по предварительному сговору, с использованием служебного положения значительно завысили стоимость договоров на транспортировку мусора. Это повлекло рост тарифа на обращение с ТКО для населения. Ущерб оценивается в сумму не менее 158,7 млн рублей.

В СК добавили, что в августе 2023 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников омского РЭК.