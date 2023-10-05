Свердловский суд заменил киллеру неотбытую часть срока на принудительные работы

В исправительный центр Виталий Пильщиков проследует самостоятельно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд заменил осужденному за убийства и организацию убийств Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца 26 дней на принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сегодня суд апелляционной инстанции <…> удовлетворил жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства", - отметили в суде.

В исправительный центр Пильщиков проследует самостоятельно.

В 2011 году Свердловский областной суд приговорил к 24 годам 10 месяцам колонии строгого режима Пильщикова, признанного виновным в убийствах и организации убийств. Согласно выводам следствия, Пильщиков был "персональным наемным киллером" предпринимателя Павла Федулева.

Федулев был осужден в мае 2011 года на 20 лет лишения свободы. Криминального бизнесмена, причастного к рейдерским захватам на территории РФ, признали виновным в семи убийствах. Кроме того, в 2008 году его осудили по статьям о мошенничестве, организации массовых беспорядков, фальсификации доказательств и изготовлении поддельных документов.