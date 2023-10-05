Число погибших при обстреле ВСУ Горловки ДНР выросло до двух

Девять человек получили ранения

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Две женщины погибли при обстреле района железнодорожной станции со стороны Вооруженных сил Украины в Горловке ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В районе ЖД-станции Никитовка погибли женщины 1966 и 1967 г. р. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц: мужчины 1957 и 1967 г. р., женщины 1972, 1983 и 1987 г. р." - говорится в сообщении.

Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших жителей Горловки выросло с пяти до девяти. "Количество горловчан, получивших ранения вследствие украинской вооруженной агрессии, возросло до девяти", - написал мэр.

Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила главврач горловской больницы №2 Нелля Якуненко. "Продолжают поступать мирные раненые. Поступили уже четыре человека. Во время обстрела находились на ж/д вокзале, на Никитовском рынке, и со Швыдкого улицы уже два человека приехали. <…> Состояние двоих - первых поступивших - средней степени тяжести, они подняты в операционную", - сказала она. Якуненко рассказала, что еще двое человек получили незначительные ранения.

Под обстрелом оказались Никитовский и Калининский районы города. Снарядами ВСУ в том числе повреждены дворец культуры "Ветеран", частный жилой дом. У перрона железнодорожного вокзала обнаружены неразорвавшиеся субкассетные части боеприпасов. Из-за обстрелов часть маршрутных автобусов прекратили движение.

По данным представительства ДНР в СЦКК, Горловка подверглась обстрелам с начала суток четыре раза. Применялась ствольная артиллерия, снаряды калибром 155 мм с кассетной боевой частью.