Глава Крыма сообщил об обнаружении тела украинского диверсанта в 5 км от места высадки

Сергей Аксенов также сообщил, что никаким большим десантам высадиться на полуостров гарантированно не удастся ни с точки зрения возможности, ни с точки зрения объективных условий

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Тело одного из украинских диверсантов, пытавшихся накануне проникнуть в Крым, нашли в 5 км от места высадки.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Обнаружен один 200-й [погибший] украинец в экипировке, в комбинезоне в 5 км от места высадки, нашли тело там сегодня несколько часов назад. Я думаю, что еще такие тела тех, кто не утонул, найдены будут там в ближайшее время так или иначе. Пленный, который попал в плен, 46 лет, для рядового староват в данном случае, думаем, что это все равно офицер разведки, <...> полностью сотрудничает со всеми", - сказал Аксенов.

По его словам, никаким большим десантам высадиться в Крыму гарантированно не удастся ни с точки зрения возможности, ни с точки зрения объективных условий. "Да, отдельно резиновая лодка, два-три катера небольших пластиковых где-то просачиваются так или иначе, но тем не менее. <...> Крым готов к развитию ситуации в любом направлении, <...> сухопутная операция не угрожает, крымчанам здесь переживать не нужно и слушать фейки, которые распространяют сегодня украинские власти", - добавил Аксенов.

Глава Крыма также высказал мнение, что члены украинских диверсионно-разведывательных групп, совершившие диверсии в РФ и задержанные российскими правоохранителями, не должны подлежать обмену на пленных россиян - они должны получить реальные сроки и отбывать наказание в российской тюрьме. "Мое предложение - те лица, которые совершили диверсионные акты на территории Республики Крым и вообще в целом по Российской Федерации, обмену подлежать не должны", - сказал Аксенов.

В новость внесена правка (15:25 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце, верно - 200-й.