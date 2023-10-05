В Новгородской области 70 населенных пунктов остались без электричества

Для ликвидации массовых нарушений электроэнергии задействовано 59 бригад

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек остаются без электричества в 70 населенных пунктах Новгородской области из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По состоянию на 14:03 без электроснабжения остаются 987 человек в 70 населенных пунктах Боровичского, Мошенского, Старорусского, Валдайского и Шимского районов", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в правительстве региона, для ликвидации массовых нарушений электроэнергии задействовано 59 бригад - 197 человек и 60 единиц техники. ПАО "Россети Северо-Запад" продолжают ремонтно-восстановительные работы.

Днем ранее циклон с ливнями и шквалистым ветром пришел в Новгородскую область. Порывы ветра достигали 28 м/с. Филиал "Россети Северо-Запад" в Новгородской области работает в режиме повышенной готовности. Мобилизованы все силы и средства.

"Энергетики работают круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии. Работы не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через завалы деревьев", - пояснили в пресс-службе "Россетей", добавив, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

По информации Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 6 октября местами по Новгородской области ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.