В Коми произошел нефтеразлив из-за отказа коллектора

Площадь загрязнения составила 3 тыс. кв. м

СЫКТЫВКАР, 5 октября. /ТАСС/. Нефтеразлив зафиксирован в Усинском район Республики Коми из-за отказа нефтесборного коллектора. Разлив локализован, загрязнено около 3 тыс. кв. м, угрозы попадания нефти в водоемы нет, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Разлив под Усинском. Отказ произошел на нефтесборном коллекторе в 30 м от куста скважин 6202, за кустовой площадкой 4599 (район головных сооружений). Отказ произошел вчера днем. Ориентировочная площадь разлива 2 500-3 000 кв. м. Разлив локализован, угроза распространения и попадания в водные объекты отсутствует", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

По ее данным, на ликвидацию привлечен 31 человек - это сотрудники территориально-производственного предприятия "Лукойл-Усинскнефтегаз" и специализированной организации - ООО "СПАСФ "Природа". В их распоряжении семь единиц техники.