В Красноярске арестовали подростка после прохождения обучения для совершения терактов

Его также обвиняют в том, что он не сообщил о готовящемся теракте

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Подростка из Красноярска, обвиняемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

"5 октября Железнодорожным районным судом г. Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему гражданину, <...> обвиняемому в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", - сообщили в пресс-службе, добавив, что он арестован до 3 декабря.

Также его обвиняют в том, что он не сообщил о готовящемся теракте.

В правоохранительных органах региона в настоящий момент не комментируют подробности уголовного дела.