Мужчину ранили ножом около кафе в центре Москвы

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина во время конфликта напал на оппонента около кафе в центре Москвы, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ночью около одного из кафе на улице Никольской 38-летний мужчина в ходе конфликта достал нож, которым нанес один удар в область груди своему оппоненту. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчине предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.