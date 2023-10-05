5 октября, 12:16

Мужчину ранили ножом около кафе в центре Москвы

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина во время конфликта напал на оппонента около кафе в центре Москвы, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ночью около одного из кафе на улице Никольской 38-летний мужчина в ходе конфликта достал нож, которым нанес один удар в область груди своему оппоненту. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчине предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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© Информационное агентство ТАСС
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