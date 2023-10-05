В Ростовской области главу предприятия осудили после гибели женщины в коллекторе

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Суд приговорил директора муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений в Ростове-на-Дону, обвиняемого в халатности после гибели женщины в коллекторе во время ливня, к двум годам лишения свободы условно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП по РС и ЭИС). Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что фигурант дела не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации, расположенной в границах улиц Оганова и Тульской, и установку дождеприемной решетки, что повлекло смерть 80-летней женщины. Во время ливня потоком воды ее отнесло в ливневый коллектор, где она скончалась в результате утопления.

Уточняется, что свою вину фигурант дела признал полностью. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В апреле после сильного ливня в коллекторе открытого типа на Тульской улице было обнаружено тело женщины 1942 года рождения. По данным местных СМИ, во время дождя женщина не заметила на дороге водосток и провалилась в него.