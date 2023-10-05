Директора музыкальной школы имени Глиэра поместили под домашний арест по делу о взятках

Арнольд Штейнгауэр будет находиться на домашнем аресте до 4 декабря

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест директора Детской музыкальной школы имени Р. Глиэра Арнольда Штейнгауэра, обвиняемого по четырем эпизодам преступлений, связанным со взятками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганский районный суд постановлением от 05.10.2023 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора московской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Леопольдовича Штейнгауэра", - сказали в суде. Там уточнили, что глава учебного заведения обвиняется в получении взяток должностным лицом в крупном размере. Мера пресечения Штейнгауэру избрана до 4 декабря нынешнего года.

В некоторых СМИ опубликована информация о том, что директор музыкальной школы брал взятки со своих подчиненных.

Детская музыкальная школа имени Глиэра находится в Москве на Большой Якиманке. Она существует с 1933 года. За время существования она выпустила множество известных музыкантов, среди которых руководитель Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Виктор Елисеев, народный артист РФ Вячеслав Добрынин, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.