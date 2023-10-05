В Москве полицейского задержали за посредничество в передаче 19 млн рублей взятки

В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о взятке за выигранный тендер

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудник ОМВД России по столичному району Хамовники подозревается в посредничестве при передаче взятки от представителей коммерческих компаний другой организации за предоставление строительных услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Оперативниками столичного региона выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудником ОМВД России по району Хамовники. Предварительно установлено, что он выступил в качестве посредника при передаче денежных средств от представителей двух коммерческих компаний в адрес неустановленных лиц некоммерческой организации за предоставление услуг в сфере строительства и ремонта, получив за это денежное вознаграждение", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о взятке в размере почти 19 млн рублей за выигранный тендер.