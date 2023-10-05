5 октября, 13:53

На территории Нижегородского Кремля женщину ранили ножом

Правоохранители задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции

ТАСС, 5 октября. Женщина получила ножевое ранение на территории Нижегородского Кремля, ее госпитализировали. Полицейские задержали подозреваемую в нападении, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"Около 12:00 в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение от очевидцев о том, что на территории Нижегородского Кремля одна женщина нанесла ножевое ранение в брюшную полость другой. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. По предварительной информации, участницы инцидента являются родственницами. Полицейские проводят проверку. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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