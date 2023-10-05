Пассажир рейса Бангкок - Москва трижды ранил соседа вилкой

В МВД сообщили, что пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пассажир устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Бангкок - Москва, и во время драки ранил вилкой другого пассажира. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна, следовавшего рейсом Бангкок - Москва, что один из пассажиров ведет себя неадекватно, в связи с чем требуется помощь полицейских. <…> Предварительно установлено, что во время полета между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту три удара вилкой в область плеча", - сказали в пресс-центре.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте. "Нападавшего обезвредил экипаж, который по прибытии в Москву передал его полицейским. Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России", - добавили в ведомстве. Позже врачи определили, что ему требуется квалифицированная медпомощь, и направили в специализированное медучреждение. По факту произошедшего проводится проверка.