5 октября, 13:54

Пассажир рейса Бангкок - Москва трижды ранил соседа вилкой

В МВД сообщили, что пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пассажир устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Бангкок - Москва, и во время драки ранил вилкой другого пассажира. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна, следовавшего рейсом Бангкок - Москва, что один из пассажиров ведет себя неадекватно, в связи с чем требуется помощь полицейских. <…> Предварительно установлено, что во время полета между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту три удара вилкой в область плеча", - сказали в пресс-центре.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте. "Нападавшего обезвредил экипаж, который по прибытии в Москву передал его полицейским. Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России", - добавили в ведомстве. Позже врачи определили, что ему требуется квалифицированная медпомощь, и направили в специализированное медучреждение. По факту произошедшего проводится проверка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация