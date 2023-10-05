В Болгарии преступник, взявший заложников совершил самоубийство в тюрьме

Он был арестован на 72 часа

СОФИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Преступник, взявший 3 октября в заложники двух женщин в районе города Сандански в юго-западной части Болгарии и сдавшийся полиции по итогам переговоров, совершил самоубийство в тюрьме. Об этом сообщает телеканал Nova.

В момент нападения 3 октября 41-летний преступник был вооружен незарегистрированными револьвером и пистолетом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, а мужчина был арестован на 72 часа.

Ранее сообщалось, что в захват заложников перерос бытовой конфликт, при котором огнестрельное ранение получил один человек.