5 октября, 14:39
Военная операция на Украине

Суд в ДНР назначил 25 лет колонии морпеху ВСУ, застрелившему мирного жителя

Максим Чернушенко признан виновным в убийстве по мотивам ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максима Чернушенко, застрелившего безоружного мариупольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в середине марта 2022 года Чернушенко увидел на одной из улиц города безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая неприязнь к местному населению, боевик произвел в мариупольца пять прицельных выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - рассказали в ГВП.

Он признан виновным в убийстве по мотивам ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте. 

Теги:
Военная операция на УкраинеДНР
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