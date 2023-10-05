Суд в Астрахани отказал в иске Росприроднадзора о взыскании ущерба с дочки "Газпрома"

Судебный процесс длился три года

АСТРАХАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Астраханской области отказал в иске межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям к ООО "Газпром переработка" о взыскании ущерба экологии в размере 225,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

"Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил: в иске отказать. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции", - говорится в сообщении на сайте.

Суд установил, что на этом земельном участке отсутствует плодородный слой почвы, он относится к землям промышленности и иного специального назначения с видом разрешенного использования - скважины для добычи полезных ископаемых. При указанных обстоятельствах, а также учитывая мнение эксперта, суд пришел к выводу об отсутствии невосполнимых или трудновосполнимых экологических потерь. Доказательств наличия вышеуказанных экологических потерь истцом также не предоставлено.

Отмечается, что в ходе длившегося три года судебного процесса ООО "Газпром переработка" провело работы по технической рекультивации данного земельного участка, направив на эти цели свыше 67 млн рублей.

Компания "Газпром переработка" в 2020 году была оштрафована на 225,1 млн рублей за загрязнение серой участка почвы на Астраханском газоперерабатывающем заводе на площади 136,5 тыс. кв. м. Управление направило расчет размера вреда в адрес ООО "Газпром переработка", однако по истечении 30-дневного срока добровольной уплаты указанная сумма на счет УФК по Астраханской области не поступила, что стало основанием для обращения в Арбитражный суд в октябре 2020 года.

Об иске

В августе 2020 года межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям предъявило компании "Газпром переработка" претензию в возмещении ущерба на сумму 225 млн 145 тыс. 800 рублей после выявленного загрязнения на участке площадью более 136 тыс. кв. м, прилегающем к установке получения элементарной серы - механизированному складу комовой серы У-250. Уровень серы на участке, по данным пресс-службы, превысил норму в 14-18 раз. Управление направило данные о выявленном ущербе экологии в адрес компании для добровольной оплаты.