В Севастополе отменили воздушную тревогу

Жителям разрешили покинуть укрытия

ТАСС, 5 октября. Воздушная тревога, объявленная в Севастополе в 17:08, отменена, сообщили в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

Жителям разрешили покинуть укрытия. Как сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, работа морского и наземного общественного транспорта возобновлена.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в четверг днем, жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество. В телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщалось, что на время тревоги в Севастополе отменили движение морского и наземного транспорта.