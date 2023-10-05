В Югре несовершеннолетний сбил на автомобиле семью из трех человек

Погибла женщина

ТАСС, 5 октября. Несовершеннолетний гражданин иностранного государства на легковом автомобиле сбил семью из трех человек в деревне Лямино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате женщина умерла на месте, мужчина с ребенком госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В деревне Лямино Сургутского района несовершеннолетний гражданин иностранного государства, находясь за рулем легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на пешеходов - семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина умерла на месте происшествия, мужчина с ребенком в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал зампрокурора Сургутского района, добавили в надзорном ведомстве. Прокуратура организовала проверку и взяла расследование на контроль.