На Кубани осудили мотоциклиста, который сбил семью с детьми

Его приговорили к 13 годам лишения свободы

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае приговорил к 13 годам колонии общего режима водителя мотоцикла, сбившего четырех пешеходов на переходе, в результате аварии погибли отец и пятилетняя дочка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Суд, согласившись с представленными государственным обвинителем - прокурором Темрюкского района - доказательствами, признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание постановлено в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с фигуранта в пользу потерпевших моральный вред в размере 6 млн рублей.

10 июля в Темрюке водитель мотоцикла Honda, по предварительным данным находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе семью из четырех человек. Пятилетняя девочка и ее 46-летний отец умерли в больнице, девятилетняя девочка и 46-летняя женщина получили травмы.