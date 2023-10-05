Лидер АдГ покинул больницу после госпитализации с предвыборного митинга в Баварии

В партии сообщили, что Тино Хрупалла может покинуть Ингольштадт и получит дальнейшее лечение

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла покинул больницу, в которой находился под интенсивным наблюдением медиков после того, как его госпитализировали во время предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Об этом говорится в заявлении партии.

"Тино Хрупалла был доставлен в больницу службами скорой помощи 4 октября 2023 года после нападения во время предвыборной кампании в Ингольштадте, обстоятельства которого в настоящее время все еще выясняются. У него был обнаружен след от укола", - отмечается в сообщении. При этом в АдГ уточнили, что Хрупалла также страдал от сильной боли и тошноты. Он всегда был на связи, но должен был находиться под наблюдением медиков в палате интенсивной терапии.

Теперь, как подчеркнули в партии, Хрупалла может покинуть Ингольштадт и получит дальнейшее лечение. "Полиция и прокуратура расследуют подозрения в нанесении телесных повреждений неизвестными лицами. Все запланированные с ним мероприятия предвыборной кампании в Баварии были отменены", - резюмируется в тексте.

В среду лидер "Альтернативы для Германии" был доставлен в больницу после некоего инцидента на предвыборном митинге в Ингольштадте. По данным полиции, политику потребовалась медицинская помощь прямо перед началом выступления. Полиция пока не установила, что причиной госпитализации сопредседателя "Альтернативы для Германии" стало нападение. Следствие продолжается.

8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ с еще двумя партиями может претендовать на второе место.