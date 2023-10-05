Путин: стоило бы провести экспертизу тел погибших с Пригожиным на алкоголь и наркотики

Президент рассказал, что в телах погибших обнаружили следы ручных гранат

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете с Евгением Пригожиным не проводилась, хотя ее стоило бы сделать, заявил президент России Владимир Путин.

"К сожалению, о наличии алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд [рублей] наличными, но и 5 кг кокаина", - сказал Путин.

Он добавил: "На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена".

Президент рассказал, что в телах погибших обнаружили следы ручных гранат.