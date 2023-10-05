5 октября, 17:18,
обновлено 5 октября, 17:46
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Путин: стоило бы провести экспертизу тел погибших с Пригожиным на алкоголь и наркотики

На месте крушения самолета Embraer в Тверской области, 23 августа 2023 года. Следственный комитет РФ/ ТАСС
На месте крушения самолета Embraer в Тверской области, 23 августа 2023 года
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Президент рассказал, что в телах погибших обнаружили следы ручных гранат

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете с Евгением Пригожиным не проводилась, хотя ее стоило бы сделать, заявил президент России Владимир Путин.

"К сожалению, о наличии алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд [рублей] наличными, но и 5 кг кокаина", - сказал Путин.

Он добавил: "На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена".

Президент рассказал, что в телах погибших обнаружили следы ручных гранат. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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