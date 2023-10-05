В Петрозаводске специалисты устранили загрязнение нефтепродуктами в реке

В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии сообщили, что боновые заграждения сняты

ТАСС, 5 октября. Специалисты в Республике Карелия завершили устранение загрязнения нефтепродуктами акватории реки Лососинки в центре Петрозаводска. Масляных пятен теперь не обнаружено в том числе и в акватории Онежского озера, сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"Маслянистые пятна в Лососинке устранены. По результатам проверки пятен не обнаружено ни в реке, ни в Онежском озере. Сотрудники Минприроды Карелии провели очередной выезд на место обнаружения маслянистых пятен в реке Лососинке. По результатам обследования ни в реке, ни в Онежском озере маслянистых пятен не обнаружено. Боновые заграждения сняты", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в начале октября инспектор Минприроды Карелии обнаружил и вытащил из реки промасленную строительную подложку, которая стала предполагаемым источником появления маслянистых пятен в Лососинке.

В конце сентября в реке Лососинке в центре Петрозаводска было обнаружено нефтяное пятно от слива нефтепродуктов. Для проведения обследования акватории реки на место были направлены представители карельской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Карелии, администрации Петрозаводского городского округа, Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.