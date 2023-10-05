В Москве задержали трех человек по делу о незаконной деятельности фонда "Возрождение"

Всем обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Силовики задержали трех человек по делу о деятельности запрещенных в России благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" (признаны нежелательными в РФ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В результате следственных действий были задержаны один мужчина и две женщины. Следствие подозревает их в причастности к деятельности фонда "Возрождение" и "Всеукраинского духовного центра "Возрождение". В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения", - сказали агентству.

В Чертановском суде Москвы ТАСС подтвердили получение трех материалов из СК РФ в отношении трех лиц. "В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Ковалю, а также домашнем аресте И. А. Нагорновой и Н. С. Уховой. Все они подозреваются по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ)", - сказали в суде. Всем троим грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе СК РФ ТАСС сообщили, что отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. По данным следствия, в период с 25 ноября 2022 года группой лиц на территории города Москвы незаконно осуществлялась деятельность благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение". По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия.

Как следует из материалов дела о признании незаконной деятельности "Возрождения" в России, оказавшихся в распоряжении ТАСС, правоохранителями установлены факты сбора российскими ячейками центра по указанию Мунтяна денежных средств для покупки снаряжения вооруженным нацформированиям и Вооруженным силам Украины. Также отмечается, что подконтрольные Мунтяну организации финансируют деятельность националистических военизированных подразделений "Азова" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и "Правого сектора" (признана в РФ экстремистской организацией).