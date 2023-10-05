Над Курской областью средства ПВО уничтожили беспилотник

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"5 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - отметили в ведомстве.