5 октября, 18:34
Военная операция на Украине

Над Курской областью средства ПВО уничтожили беспилотник

В Минобороны РФ сообщили, что пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"5 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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