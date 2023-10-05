На Тайване тайфун "Коину" нарушил электроснабжение 368 тыс. домохозяйств

Еще у 3,5 тыс. домохозяйств временно приостановлена подача воды, сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 368,3 тыс. домохозяйств на Тайване столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за тайфуна "Коину". Об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

К настоящему времени экстренные службы восстановили электроснабжение в большинстве пострадавших районов на юге острова. Однако из-за обрыва проводов и нарушений в работе подстанций без электричества остаются 33 тыс. семей. Еще у 3,5 тыс. домохозяйств временно приостановлена подача воды.

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. В настоящее время он удаляется от острова и движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун. По данным властей, в результате удара стихии 1 человек погиб, еще 356 получили ранения.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна. 3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение, а в ряде районов острова были отменены занятия в школах и приостановлена работа офисных учреждений.