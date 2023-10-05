Суд заочно арестовал организатора экскурсии по Неглинке в Москве, где погибли люди

Обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в международный розыск

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал генерального директора ООО "Авангард" Александра Лазовского по делу об организации нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная в центре Москвы. Об этом сказано в тексте соответствующего постановления суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Избрать обвиняемому Лазовскому А. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания", - сказано в документе. Уточняется, что он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопаности, повлекших смерть более двух лиц. Обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Ранее по делу были арестованы двое других организаторов экскурсии: директор компании "Спутник" Александр Ким и диггер Никита Дубас.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа. Группа состояла из восьми человек - диггера и семи экскурсантов. Все они погибли в результате подъема уровня воды из-за дождя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция указанной статьи предусматривает наказание для виновных до десяти лет лишения свободы.