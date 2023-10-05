В Перми возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы в баре

В результате происшествия умер мужчина

ТАСС, 5 октября. Уголовные дела об убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия возбуждены в Перми после стрельбы, произошедшей в одном из баров города. Один человек умер на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

"В одном из баров из огнестрельного оружия был ранен мужчина 1963 года рождения, который умер на месте происшествия. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия)", - сказано в сообщении.

Ранее в различных Telegram-каналах сообщалось, что убитый был собственником бара и рынка в Перми, его застрелили у автомобиля.