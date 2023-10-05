В Шебекине число поврежденных после обстрела ВСУ домов выросло до 25

Также повреждения получили два автомобиля и автобус

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Количество поврежденных после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины домов в поселке Шебекинский Белгородской области выросло втрое - до 25. Об этом сообщил в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

"По результатам последних обходов <…> повреждения зафиксированы в 25 домовладениях. 2 автомобиля были повреждены и 1 автобус. Пообщался с жителями, зашел практически в каждый двор. Одну женщину, которая в виду заболевания не могла ходить, мы перевезли в Белгород к родственникам. Остальные люди покидать свои домовладения отказались", - сказал Жданов.

В результате обстрела Шебекино снаряд попал прямо в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Помимо этого, осколками были повреждены два административных здания и один коммерческий павильон.

Ранее сообщалось о 8 поврежденных домах.