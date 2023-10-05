5 октября, 19:55
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили, что пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"5 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотника над Белгородской областью около 11:00 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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