В Элисте в сосисках "Баварские" обнаружили геном вируса африканской чумы свиней

На территории магазина, где выявили АЧС, ввели карантин

ЭЛИСТА, 5 октября. /ТАСС/. Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в сосисках "Баварские" производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области, находившихся в продаже в магазине в Элисте. На территории магазина указом главы республики Буту Хасикова введен карантин, сообщила пресс-служба Управления ветеринарии республики.

"В рамках государственного эпизоотологического мониторинга для исследования на АЧС в одном из магазинов федеральной торговой сети в Элисте была отобрана одна проба пищевой продукции от колбасного изделия "Продукт мясной категории В. Сосиски "Баварские" производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе выявлен геном вируса АЧС", - говорится в сообщении.

Распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова на территории магазина введены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней, уточнили в пресс-службе.

Африканская чума свиней -- высокозаразная вирусная болезнь, впервые зарегистрированная в 1903 году в Южной Африке. Согласно международной классификации, относится к списку особо опасных болезней животных. Опасности для человека не она не представляет, но наносит экономический ущерб. Все поголовье в зоне очага заболевания подлежит уничтожению.