Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили еще один беспилотник

Попытку террористической атаки по объектам региона пресекли около 22:30 мск

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"5 октября около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотников над Белгородской областью около 11:00 мск и около 22:00 мск.