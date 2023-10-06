На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

Движение осуществляется по двум полосам из пяти

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. На внутренней стороне 66-го км МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 66-го км МКАД (в районе пересечения с улицей Маршала Катукова) столкнулись два грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Департамент рекомендует выбирать пути объезда.