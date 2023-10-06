В Карачаево-Черкесии более 120 детей отравились водопроводной водой

Заболевания острой кишечной инфекцией выявили в четырех населенных пунктах Усть-Джегутинского района

ЧЕРКЕССК, 6 октября./ТАСС/. Более 150 человек в начале сентября в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) отравились водопроводной водой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по КЧР совместно с ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР" проведено эпидемиологическое расследование по случаям массового заболевания острой кишечной инфекцией в четырех населенных пунктах Усть-Джегутинского района. В ходе эпидрасследования установлены причинно-следственные связи заболевания 151 человека, 126 из которых - дети до 17 лет. <...> Фактором послужила питьевая вода, подаваемая населению из Усть-Джегутинского группового водопровода", - рассказали в управлении.

Выявленная причина массового отравления подтвердилась анамнезом опрошенных больных, которые употребляли некипяченую водопроводную воду, а также разрозненностью очагов заболеваний и бактериями-возбудителями, в том числе ротавирусами, энтеровирусами, астровирусами и норовирусами.

В ходе эпидрасследования в районе отобрали 376 проб питьевой воды из 135 точек. Исследования показали, что вода, поступающая в разводящую водопроводную систему, соответствует гигиеническим нормативам. "Следовательно, водоподготавливающая организация качественно очищает и подает населению безопасную воду, которая в дальнейшем загрязняется в изношенной сети", - отметили в управлении и обратились к жителям с просьбой принимать во внимание информацию о проводимой в республике масштабной реконструкции водопроводных сетей и активно участвовать в профилактике случаев заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что 31 человек, в том числе 27 детей, госпитализированы и получают лечение амбулаторно после выявления острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе КЧР. Позже число отравившихся возросло в четыре раза.