5 октября, 22:30

В Новой Зеландии эвакуировали аэропорт Квинстауна из-за угрозы взрыва

Из-за происшествия четыре рейса отменили, еще один вернулся в Крайстчерч

СИДНЕЙ, 6 октября. /ТАСС/. В аэропорту новозеландского города Квинстаун на юго-западе Южного острова страны объявили эвакуациу после обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство. Об этом сообщили в полицейском управлении Новой Зеландии.

В заявлении ведомства отмечается, что сотрудники полиции прибыли в аэропорт около 08:40 по местному времени (23:40 мск в четверг) после сообщения о нахождении предмета, "по всей видимости, являющегося взрывным устройством". "Терминал аэропорта был эвакуирован. Над проверкой и обезвреживанием взрывоопасного предмета работает саперное подразделение новозеландского Минобороны", - указано в сообщении полиции.

В авиакомпании Air New Zealand, выполняющей внутренние рейсы в аэропорт Квинстауна, указано, что из-за происшествия четыре рейса были отменены, еще один вернулся в Крайстчерч. 

Теги:
Новая Зеландия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация