На юге Сахалина отменили занятия в школах из-за тайфуна

Речь идет об учебных заведениях Южно-Сахалинска, Долинского и Корсаковского районов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Уроки для первой смены в школах нескольких районов на юге Сахалина отменены в пятницу утром из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в администрациях муниципалитетов.

"Первая смена отменена. Если погода не улучшится, то будут отменены занятия и для второй смены", - рассказал собеседник агентства в администрации Южно-Сахалинска. Также отмену подтвердили в Долинском и Корсаковском районах.

Сейчас на юге Сахалина отмечаются дождь и сильный ветер.

Ранее спасатели объявили у юго-восточного побережья острова и в семи южных районах экстренное предупреждение на 6 октября.