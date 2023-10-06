На Камчатке обнаружили тело еще одного пропавшего на реке Паужетке мужчины

Погибший находился примерно в 30 км от места происшествия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке обнаружили тело второго мужчины, пропавшего на реке Паужетке при форсировании водоема вечером 2 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Утром во время облета места происшествия на вертолете в реке Озерной было обнаружено тело второго мужчины. Оно находилось на расстоянии 1,5-2 м от берега, ориентировочно в 30 км от места происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за время поисков обследовали почти 160 км прибрежной полосы рек Паужетки и Озерной, из них - 104 км с применением авиации и около 9 км с применением беспилотника. Всего к поискам было привлечено более 70 человек: кинологи и спасатели нескольких подразделений краевого управления МЧС России, беспилотная авиационная система Камчатского спасательного центра, сотрудники пожарной части поселка Озерновского КГКУ "ЦОД", волонтеры.

ЧП произошло в районе временной переправы, организованной через реку Паужетку к одноименному рабочему поселку. Там в связи с подъемом уровня воды во время циклона перевернулись два внедорожника. Пять человек смогли выбраться на берег, двое пропали без вести. Тело одного из пропавших нашли 4 октября.