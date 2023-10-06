Вылет двух самолетов из Южно-Сахалинска задержали на сутки из-за непогоды

В семи городских округах юга острова и у юго-восточного побережья объявлено экстренное предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Два самолета не могут вылететь из-за непогоды из Южно-Сахалинска, их отправление отложено уже на сутки, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, 5 октября днем из Южно-Сахалинска не вылетел самолет до Советской Гавани (Хабаровский край), совмещавший два рейса. Вылет перенесен на 15:00 (07:00 мск) 6 октября. Еще один рейс за то же число до Южно-Курильска (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) перенесен на 11:30 (03:30 мск) 6 октября. Соответственно на сутки задержано столько же обратных рейсов. Количество ожидающих пассажиров не уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей на юге Сахалина в ряде районов отменили школьные занятия для первой смены, в Южно-Сахалинске подтоплены некоторые жилые дома, обесточен частный сектор. Спасатели объявили экстренное предупреждение в семи городских округах юга острова и у юго-восточного побережья.