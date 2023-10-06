Претендент на пост главы США заявил, что на его кортеж напали протестующие

Вивек Рамасвами прибыл в Айову для участия в мероприятиях в рамках своей избирательной кампании

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил, что в штате Айова двое протестующих атаковали один из автомобилей его кортежа.

"Я вежливо разговаривал сегодня с протестующими, однако сразу после этого двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих следует привлечь к ответственности, но остальные мирные протестующие не должны быть опорочены действиями двух плохих людей", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Рамасвами прибыл в Айову для участия в мероприятиях в рамках своей избирательной кампании. Самого политика в автомобиле не было. Одним из предметов дискуссии между Рамасвами и протестующими, как свидетельствуют видеозаписи в социальных сетях, были поставки оружия Украине, против чего выступает политик. Участники митинга также требовали запретить ископаемые виды топлива и обеспечить права меньшинств.